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Depositphotos/«Газета.Ru»/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/129/12970129/118338-pic905-895x505-141.jpg" alt="В США опубликовали протоколы расследования вмешательства России в выборы" /></p> <p>

Протоколы расследования российского вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году опубликованы на сайте комитета Палаты представителей конгресса США по разведке.

Комитетом были опубликованы 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в результате которых главой государства стал Дональд Трамп, проводилось в 2017-2018 годах. По результатам расследования комитет Палаты представителей по разведке обвинил Россию в «сговоре» с кампанией Трампа, однако данные обвинения опровергли в Кремле и Белом доме.

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