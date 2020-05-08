В США опубликовали протоколы расследования вмешательства России в выборы

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В США опубликовали протоколы расследования вмешательства России в выборы

Depositphotos/«Газета.Ru»/Reuters

Протоколы расследования российского вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году опубликованы на сайте комитета Палаты представителей конгресса США по разведке.

Комитетом были опубликованы 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в результате которых главой государства стал Дональд Трамп, проводилось в 2017-2018 годах. По результатам расследования комитет Палаты представителей по разведке обвинил Россию в «сговоре» с кампанией Трампа, однако данные обвинения опровергли в Кремле и Белом доме.

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