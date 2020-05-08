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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/321/12685321/RIAN_5942177.HR-pic905-895x505-53143.jpg" alt="Мадуро заявил о прекращении диалога Венесуэлы и США" /></p> <p>

Диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки морского вторжения, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо. Об этом сообщает РИА «Новости».

После провалившейся попытки морского вторжения в Венесуэлу 3 мая связи с американской стороной «оборвались», отметил глава государства. Он добавил, что у Венесуэлы было три разных канала коммуникаций с тремя чиновниками из администрации президента США Дональда Трампа, им были направлены сообщения, однако ответа не поступило.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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