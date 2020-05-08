Народные приметы 8 мая 2020 года в день Марка Ключника

Почти все народные приметы гласят, что запрещается в этот день проводить влажную уборку в жилище, в противном случае можно из дома вымести достаток и благополучие. Отметим, что пылесосить и подметать в этот день — не запрещено, а скорее, наоборот, убранный в этот день мусор помогает очистить дом от темной энергетики и злых духов.

8 мая – что нельзя и что можно делать в день Марка Ключника

Запрещается в этот весенний день хозяйкам весь день в доме проводить. Им необходимо сегодня вывесить белье для просушки, а после этого обойти все комнаты с крапивой, а крапивным настоем обрызгать спальные места. Подобный обряд помогает противостоять злу и врагам. Колючки данного растения помогают справиться с любой темной энергией. В этот день наши предки также занимались тем, что вешали крапивные букетики над входной дверью для того, чтобы защитить дом от непрошенных гостей, а живущих в нем — от темных мыслей, настраивает на положительные эмоции. На следующий день эти ветки также необходимо было сжечь на костре.

В этот день запрещается употреблять в пищу жирные блюда. Пост, который длится в этот день, поможет умилостивить преподобного, дабы он не запер своими магическими ключами дожди. Осадки в этот день очень важны, ведь от них зависит будущий урожай.

Запрещается в этот день проливать воду на землю, в противном случае преподобный Марк может подумать, что люди и сами справятся с поливом урожая и оставит поле без небесной влаги.

Забудьте в этот день о том, что вы не можете что-то себе позволить. В этот день необходимо обязательно купить то, что вам понравилось, не думайте о расходах. Согласно приметам, деньги будут течь рекой.

Наши предки говорили, что чем больше в день Марка будет потрачено, тем больше будет получено в будущем.

Запрещается конфликтовать или ссориться с близкими людьми, нельзя также и проводить время вдали от них. Этот день необходимо провести с семьей, тогда в течение года в доме не будет ссор и конфликтов.

Не вмешивайтесь в чужие дела и чужую судьбу, весь, согласно приметам, ваша судьба пойдет наперекосяк.

Не вмешивайтесь в чужие дела и чужую судьбу, весь, согласно приметам, ваша судьба пойдет наперекосяк. Влюбленным запрещается строить совместные планы на будущее, в противном случае пара может расстаться из-за третьего человека.

Народные приметы 8 мая 2020 года

Солнечные лучи в этот день застал — это к счастью.

Дождь пошел — жди хороший урожай ржи.

Птицы сели на конопляник — будет хороший урожай конопли.

Кукушка в этот день голос подала — не жди больше заморозков.

Погода ясная — лето жарким будет.

Птицы начали петь во время дождя — скоро будет теплая погода, которая не меняется в течение недели.

Рыба плескается в водоеме — пора отправляться на рыбалку.

Грозовые облака застал — это к проливным дождям в летний сезон.

Стая птиц пролетает над зерновыми — жди урожай зерновых грядущим летом.

Атмосферное давление вначале меняется незначительно, а затем вниз падает — жди перемены погоды.

Соловей петь начал — жди понижения уровня воды в реках.

Дождь в семь часов утра — будет ясно ближе к обеду.

Частные и холодные дожди идут — меда больше не будет.

Птицы начали строить гнезда на соседних соснах — это к добру.

С этого дня начинаются теплые дожди.

Если утром появились кучевые облака, а к вечеру — слоистые, стоит ожидать дождя с грозой.

Яблони еще не зацвели, урожая не будет.

Радуга ярче — осадки чаще.

Соловей петь начал — уровень воды в реках будет аномально низкий.

Увидел кролика в этот день — удачи не жди.

Полная луна в это время — это к магической ночи, которая знаменуется лечением болезней.

Если в этот день отправится на охоту, добра не стоит ждать, ведь звери могут разозлиться и мстить охотникам. Проще говоря — домой не вернетесь.

8 мая: традиции и обычаи дня

В народе говорили, что к этому времени уже было тепло, устанавливалась настоящая весна. Иногда днем солнце до того припекало, что было впечатление, что наступило лето. Хозяйки в этот день старались не сидеть дома, это запрещалось приметами. Они обычно вывешивали на улицу белье для просушки и с крапивой обходили горницы. Настоем из крапивы женщины традиционно вымывали полы и лавки. С древних времен это растение всегда применяли как средство против темных сил, от бед и проблем.

Народ говорил, что острые колючки растения могут справиться почти с любой отрицательной энергетикой. Для того чтобы в жилище не было незваных гостей, над входной дверью необходимо повесить букет из крапивы. Такой букет также может избавить от любого человека, который переступит порог дома, от дурных мыслей и настраивает на позитив. Очистить дом от темной энергетики можно и с помощью веточек крапивы, которые необходимо за сутки разложить по всем углам дома, а затем вынести на улицу.

Для того чтобы заинтересовать птиц коноплей и обеспечить хорошую примету, для домашних и залетных птиц во дворе разбрасывали конопляное семя. Разумеется, в этот день также чтут память преподобного Марка, который был апостолом, верой и правдой служил людям. Марк был у людей покровителем огорода, тогда как при жизни почти ничего общего с огородами не имел. К преподобному зачастую обращались лишь с одной целью — благословить на благие дела. Также к нему иногда обращались и с просьбами вылечить недуг, он не отказывал людям, а приглашал их к себе и занимался их болячками.

Марка стали считать покровителем огородов из-за того, что он очень любил отвары из крапивы. Эта его особенность стала настоящим народным достоянием. В итоге люди начали делать такие отвары, дабы вылечить себя от болезней и сделать свое состояние лучше. В народе также говорили, что преподобный Марк очень любил конопляные семена, они улучшали мозговую активность и помогали наладить обмен веществ в организме. Люди соединили эти две особенности Марка и решили, что он является покровителем огородов, поэтому в этот день народ отправлялся в церковь и просил у Марка благословения на посев семян. Пользуясь случаям, люди также просили помочь решить их проблемы с болезнями, которые не могли решить профессиональные лекари. После похода в церковь у людей зачастую пропадали их болезни, за что они постоянно благодарили апостола.