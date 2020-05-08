Какой праздник сегодня, 8 мая

Май продолжает баловать россиян праздничными событиями, которые можно отмечать и в домашних условиях, ведь сейчас в мире бушует пандемия вируса COVID-19, а из-за нее нельзя покидать свои дома.

Праздники 8 мая

На территории Российской Федерации восьмого мая отмечают сразу пятнадцать праздничных событий.

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы

У любого государства есть собственная система законодательства. Если нарушить систему, то за это предусмотрена ответственность, которую определяет суд. Есть необходимость не только наказывать за совершенные преступления, но и упреждать их, проводя профилактические мероприятия. Экспертам, которые занимаются делами из подобной сферы, посвящается этот профессиональный праздник.

День оперативного работника УИС в Российской Федерации носит неформальный характер. Он был распространен в профессиональной среде. Цель торжества – выразить признательность за труд и повышение престижа работы и специалистов, которые заняты этой работой. Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к созданию восьмого мая 1935 года подразделений уголовно-исполнительной системы, которые стали прообразом современной. На протяжении десятилетия до официального формирования структуры в изоляторах для политических заключенных велись оперативные мероприятия с теми, кто заключен в местах не столь отдаленных. С помощью них негласно получали сведения об участниках совершенных и готовящихся преступлений.

В 2020 году торжество также будут отмечать восьмого мая. В этот день все, кто имеет отношения к данной сфере деятельности, могут позволить себе сокращенный рабочий день, после которого можно отправится в кафе или ресторан для того, чтобы как следует отпраздновать данное торжество. Лучших сотрудников награждают внеочередными званиями, а также им выдают грамоты и медали за службу.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Повседневная жизнь человека в России отличается от жизни, которую проживают люди военных лет. Сейчас очень сложно представить, что Россия внезапно станет местом, где проводятся боевые действия, а привычный уклад жизни будет изменен на военный режим. Государство должно обеспечивать безопасность своего населения и быть готовым к любым изменениям во внешней политике. Известно, что мировые запасы ресурсов с каждым днем становятся все меньше, что вынуждает многие государства искать новые источники полезных ископаемых в тех местах, где экономика развита гораздо меньше. Именно поэтому в РФ активно создается собственная оборонная промышленность и торговля военной техникой с другими странами. Этим и занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

В 1953 году именно восьмого мая Совет Министров СССР при Министерстве внутренней и внешней торговли издал указ, на основе которого было сформировано главное инженерное управление (ГИУ). Его задача состоит в том, чтобы стать государственным посредником Советского Союза в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами. На территории РФ деятельность была продолжена комитетом РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, сейчас данная организация носит название ФСВТС.

Международный день Красного Креста

Организация под названием Красный Крест была основана на принципах добровольности, нейтральности и гуманности. Именно эти тезисы провозгласили на двадцатой Международной конференции Красного Креста в 1965 году, и по сегодняшний день они являются актуальными. Представители организации ежедневно трудятся, выполняя благородную миссию, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, они спасают жизни людей. Их деятельность основана на добровольных началах, либо же за скромное вознаграждение. Самое главное для представителей организации – это продиктовать идею гуманизма, а не извлекать материальную выгоду.

Когда Анри вернулся на Родину, то в 1863 году решил организовать общество, цель которого – оказать медицинскую помощь и моральную поддержку людям, которые пострадали во время военных действий. В это же время был разработан знак отличия, который должен был гарантировать неприкосновенность спасателей-добровольцев.

Марк Ключник

Представители духовенства в этот весенний день чтут память преподобного Марка Александрийского. В народе его знают как Марк Ключник. Преподобного стали называть «Ключником» из-за того, что верили, что у него есть ключи от неба, и только он способен открыть небесные врата и впустить дождь. Этот день также называли «птичье голодание», ведь в этот период птицы начинали активно возвращаться из теплых стран на родину. Перелеты очень выматывали, они возвращались голодными и уставшими.

Марк появился на свет в Иерусалиме, его дядя был апостолом Варнавой. С юных лет Марка окружали одни христиане, в итоге он стал учеником апостола Петра. Марк построил первый храм в Египте и стал епископом Александрии. После этого он отправился проповедовать Евангелие, а затем отправился путешествовать по Африке.

Марк навестил своего учителя, который был в римской тюрьме. Именно там преподобный написал Евангелие для идолопоклонников, которые раскаялись и стали веровать в Господа. Когда Марк вернулся в Александрию, то продолжал наставлять людей на путь истинный, однако язычники, которые были против христианской веры, решили испытать силы преподобного. Ранним утром язычники ворвались в церковь и бросили святого в темницу. Преподобный скончался по дороге в суд.

День рождения напитка «Кока-Кола»

Разумеется, у самого популярного напитка современности также есть собственное праздничное событие, которое отмечают именно восьмого мая. Напиток в 2020 году отмечают 134-летие, и это отличный повод для того, чтобы взять баночку кока-колы и отправиться пить ее при просмотре какого-нибудь фильма. Напомним, что первый напиток, который был выпущен под брендом Coca-Cola, стал лекарственным препаратом, что-то вроде средства от кашля, которое было широко распространено среди людей.

Напиток стал популярным благодаря работнику аптеки Джону Пембертону. Отметим, что в основе первого напитка были листья коки, при синтезировании которых можно получать запрещенное наркотическое вещество – кокаин.

Список остальных праздников в этот день

Европейский День Победы

День признательности супругам военнослужащих

День студенческой медсестры

День «Выпей Колу»

День общественных парков

День перешагивания через ступеньку

День Белого Лотоса

День кокосового кремового пирога

Фестиваль тюльпанов – Канада

День памяти и примирения – Украина

Именины отмечают

Василий, Марк, Сергей, Ника.