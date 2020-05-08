Какой праздник сегодня, 8 мая

Май продолжает баловать россиян праздничными событиями, которые можно отмечать и в домашних условиях, ведь сейчас в мире бушует пандемия вируса COVID-19, а из-за нее нельзя покидать свои дома.
Праздники 8 мая
На территории Российской Федерации восьмого мая отмечают сразу пятнадцать праздничных событий.
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы
У любого государства есть собственная система законодательства. Если нарушить систему, то за это предусмотрена ответственность, которую определяет суд. Есть необходимость не только наказывать за совершенные преступления, но и упреждать их, проводя профилактические мероприятия. Экспертам, которые занимаются делами из подобной сферы, посвящается этот профессиональный праздник.
День оперативного работника УИС в Российской Федерации носит неформальный характер. Он был распространен в профессиональной среде. Цель торжества – выразить признательность за труд и повышение престижа работы и специалистов, которые заняты этой работой. Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к созданию восьмого мая 1935 года подразделений уголовно-исполнительной системы, которые стали прообразом современной. На протяжении десятилетия до официального формирования структуры в изоляторах для политических заключенных велись оперативные мероприятия с теми, кто заключен в местах не столь отдаленных. С помощью них негласно получали сведения об участниках совершенных и готовящихся преступлений.
В 2020 году торжество также будут отмечать восьмого мая. В этот день все, кто имеет отношения к данной сфере деятельности, могут позволить себе сокращенный рабочий день, после которого можно отправится в кафе или ресторан для того, чтобы как следует отпраздновать данное торжество. Лучших сотрудников награждают внеочередными званиями, а также им выдают грамоты и медали за службу.
День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России
Повседневная жизнь человека в России отличается от жизни, которую проживают люди военных лет. Сейчас очень сложно представить, что Россия внезапно станет местом, где проводятся боевые действия, а привычный уклад жизни будет изменен на военный режим. Государство должно обеспечивать безопасность своего населения и быть готовым к любым изменениям во внешней политике. Известно, что мировые запасы ресурсов с каждым днем становятся все меньше, что вынуждает многие государства искать новые источники полезных ископаемых в тех местах, где экономика развита гораздо меньше. Именно поэтому в РФ активно создается собственная оборонная промышленность и торговля военной техникой с другими странами. Этим и занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
В 1953 году именно восьмого мая Совет Министров СССР при Министерстве внутренней и внешней торговли издал указ, на основе которого было сформировано главное инженерное управление (ГИУ). Его задача состоит в том, чтобы стать государственным посредником Советского Союза в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами. На территории РФ деятельность была продолжена комитетом РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, сейчас данная организация носит название ФСВТС.
Международный день Красного Креста
Организация под названием Красный Крест была основана на принципах добровольности, нейтральности и гуманности. Именно эти тезисы провозгласили на двадцатой Международной конференции Красного Креста в 1965 году, и по сегодняшний день они являются актуальными. Представители организации ежедневно трудятся, выполняя благородную миссию, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, они спасают жизни людей. Их деятельность основана на добровольных началах, либо же за скромное вознаграждение. Самое главное для представителей организации – это продиктовать идею гуманизма, а не извлекать материальную выгоду.
Когда Анри вернулся на Родину, то в 1863 году решил организовать общество, цель которого – оказать медицинскую помощь и моральную поддержку людям, которые пострадали во время военных действий. В это же время был разработан знак отличия, который должен был гарантировать неприкосновенность спасателей-добровольцев.
Марк Ключник
Представители духовенства в этот весенний день чтут память преподобного Марка Александрийского. В народе его знают как Марк Ключник. Преподобного стали называть «Ключником» из-за того, что верили, что у него есть ключи от неба, и только он способен открыть небесные врата и впустить дождь. Этот день также называли «птичье голодание», ведь в этот период птицы начинали активно возвращаться из теплых стран на родину. Перелеты очень выматывали, они возвращались голодными и уставшими.
Марк появился на свет в Иерусалиме, его дядя был апостолом Варнавой. С юных лет Марка окружали одни христиане, в итоге он стал учеником апостола Петра. Марк построил первый храм в Египте и стал епископом Александрии. После этого он отправился проповедовать Евангелие, а затем отправился путешествовать по Африке.
Марк навестил своего учителя, который был в римской тюрьме. Именно там преподобный написал Евангелие для идолопоклонников, которые раскаялись и стали веровать в Господа. Когда Марк вернулся в Александрию, то продолжал наставлять людей на путь истинный, однако язычники, которые были против христианской веры, решили испытать силы преподобного. Ранним утром язычники ворвались в церковь и бросили святого в темницу. Преподобный скончался по дороге в суд.
День рождения напитка «Кока-Кола»
Разумеется, у самого популярного напитка современности также есть собственное праздничное событие, которое отмечают именно восьмого мая. Напиток в 2020 году отмечают 134-летие, и это отличный повод для того, чтобы взять баночку кока-колы и отправиться пить ее при просмотре какого-нибудь фильма. Напомним, что первый напиток, который был выпущен под брендом Coca-Cola, стал лекарственным препаратом, что-то вроде средства от кашля, которое было широко распространено среди людей.
Напиток стал популярным благодаря работнику аптеки Джону Пембертону. Отметим, что в основе первого напитка были листья коки, при синтезировании которых можно получать запрещенное наркотическое вещество – кокаин.
Список остальных праздников в этот день
- Европейский День Победы
- День признательности супругам военнослужащих
- День студенческой медсестры
- День «Выпей Колу»
- День общественных парков
- День перешагивания через ступеньку
- День Белого Лотоса
- День кокосового кремового пирога
- Фестиваль тюльпанов – Канада
- День памяти и примирения – Украина
Именины отмечают
Василий, Марк, Сергей, Ника.