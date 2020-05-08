Мужчины каких знаков Зодиака никогда не станут послушными

Знаки Зодиака — это очень интересная тема, которую необходимо объяснить как можно подробнее, дабы человек всё понял. Есть множество примет, а также теорий о том, как знаки Зодиака связаны с судьбой человека. Больше всего на знаки Зодиака внимания обращают представительницы прекрасного пола. Они изучают знак Зодиака мужчины, чтобы понять, подходит ли он ей или нет. Если верить астрологическим предсказаниям, то существует три знака Зодиака, которые никогда не смогут подарить женщинам счастливые моменты в браке.

Три самых непослушных знака Зодиака

У каждого человека есть как достоинства, так и недостатки, от этого убежать нельзя. Однако есть способ, как можно определить, какие есть «фишки» у определенного знака Зодиака. Благодаря такому способу люди могут понять, что ожидать от человека, а также то, как с ним стоит общаться.

Овен

Мужчины, которые родились под этим знаком — очень импульсивны. Они живут с мыслью о том, как бы прогнуть мир под себя, они всегда делают так, как считают сами, не слушая советов от других людей.

Скорпион

Представители сильного пола, рожденные под этим знаком — также импульсивны, но еще и непостоянны. Отсюда возникает парадокс — их не только не могут понять те, кто окружает, но зачастую они сами не могут понять то, что они делают. Скорпионы являются прирожденными лидерами, однако из-за их переменчивости и нестабильности они не способны управлять коллективом, более того, они не могут управлять даже собой.

Стрелец

Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака — радикалы. Они не любят шумных вечеринок, ведь обладают крайне огромной пассивностью, если так можно выразиться. Их постоянно необходимо подталкивать к действию. Это такие мужчины, которые предпочитают оставаться в зоне комфорта, они в этом плане похожи на главного героя культовой ленты «Всегда говори да» с Джимом Керри. Однако в том фильме герой все же решился выйти из зоны комфорта ради девушки.

Рейтинг лучших мужей по знакам Зодиака

Мы живем в таком мире, где всегда есть гармония. Если есть бунтари, значит, есть и те, кто подчиняется букве закона. Астрологи решили узнать, какие же знаки Зодиакального круга считаются самыми лучшими супругами.

Топ-5 лучших супругов

Телец

Представители этого знака занимают пятую позицию в нашем рейтинге. Тельцы всегда преданные и заботливые, они делают все для того, чтобы порадовать свою супруга. Такие люди не предадут, не изменят, они миролюбивы и спокойны, но если не довести их до «ручки». Если же разозлить тельца, то он может и ответить на вашу критику, однако все равно будет радовать вас зарплатой, подарками и вкусностями. Тельцы всегда всем довольны.

Весы

Весы расположились на четвертой позиции. Астрологи говорят, что таким мужчинам вообще не важно, сколько они женаты, они все равно каждый день будут признаваться своей второй половинке в любви, дарить ей цветы и подавать кофе в постель. Супружеский долг весы выполняют на «отлично», они всегда верны своему выбору, пока смерть не разлучит их. Загадочную женскую душу Весы видят буквально насквозь, этим мужчинам ничего не нужно объяснять, они все и так понимают. Эти мужчины являются настоящими примерами идеального мужа.

Козерог

На третьей позиции — Козерог. Это мужчина, за которого многие дамы со всего мира хотят выйти замуж. Козерог является идеальным выбором как для будущего супруга, ведь у него целый набор отличных качеств, он добрый, умный, честный, красивый и преданный. Козероги хранят в себе все эти качества до тех пор, пока не состарятся, но они не превращаются в зануду. Недостаток у таких мужчин только один — жениться они не хотят, однако если решился, то перед вами настоящий супергерой.

Лев

Вторая строчка за Львом.

Лев всегда защищает свою супругу, как ребенка. Он балует ее подарками, носит на руках и водит за ручку туда, куда его девушке идти страшно, он помогает победить страхи. Выйти замуж за Льва, это как удочериться, только со своими «фишками», которые доступны только жене. Если Льва не хвалить — он будет чахнуть, помните об этом.

Дева

Лидером рейтинга являются Девы. Такие мужчины умные, добрые и прекрасно воспитаны. Девы хорошо зарабатывают, отлично готовят и не бояться пылесоса, а также других странностей семейной жизни. Муж-Дева — это идеальный партнер, который будет предан только своей супруге, будет всегда рядом и сможет защитить в нужный момент. Это опора и настоящая семья.

Этот рейтинг основан на астрологических прогнозах. Эксперты составляли его, опираясь на изучение данных знаков Зодиака, они изучали, как себя ведут те или иные мужчины, которые родились под этими знаками. Верить рейтингу или нет — вы можете решить сами, однако попробуйте изучить эти знаки Зодиака, наблюдайте за их поведением. Если что-то совпадает, то задумайтесь. Может стоит поверить в этот рейтинг?