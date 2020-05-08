Стихи с Днем Победы для дедушки, открытки, картинки и гиф анимация

Для всех стран бывшего СССР День Победы является действительно великим праздником. Поздравления с Днем Победы относятся не только к ветеранам, но и ко всем другим людям, которые даже не принимали участия в сражения Великой Отечественной Войны. Ведь это общий праздник многих поколений и на 9 мая идет обширная подготовка в школах и прочих местах.

День Победы 9 мая — история празника

Мировая великая отечественная война с мировым злом фашизмом 21 июня 1941 (начало войны) – 1945 года (9 мая – день победы, с 2 часов ночи до самого утра)

9 Мая — день победы над всемирным злом фашизмом, — это не просто праздник, это — один из величайших дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина, любого человека, любой страны в мире. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад на Земле.

Традиции праздника

День Победы – любимый праздник для людей всех возрастов. 9 мая россияне ходят на парады с цветами и венками, которые возлагают перед Могилами Неизвестных Солдатов.

В Москве главный парад проходит на Красной площади. На Поклонной горе демонстрируют военную технику, войска и авиацию. В Санкт-Петербурге главные церемонии проходят на Пискаревском кладбище и у доски памяти на Невском проспекте. В Волгограде центральным местом празднования является Мамаев курган.

Торжественная церемония возложения цветов завершается минутой молчания в память погибших во время Великой Отечественной войны. Праздничные парады сопровождаются концертами, в которых участвуют известные звезды эстрады и коллективы художественной самодеятельности. На концертах поют песни военных лет и читают стихи. В школах и учебных заведениях проходят встречи с ветеранами, которые рассказывают истории военного времени. Учащиеся дарят им цветы и подарки.

Новый символ Дня Победы – Георгиевская лента. Она представляет собой биколор из оранжевых и черных продольных полос, которые символизируют пламя и дым. Ее учредила императрица Екатерина ІІ. Гвардейская (Георгиевская) лента – знак отличия солдат. С 2005 года начала проводиться акция «Я помню! Я горжусь!». Волонтеры раздают ленточки, которые люди прикалывают к одежде в знак уважения героизму солдат. Акцию активно поддерживает молодежь. С каждым годом в ней участвует все больше городов.

С 2012 года проводится акция «Бессмертный полк». Впервые она прошла в Томске. В последующие годы распространилась по городам России и странам СНГ. В акции участвуют все желающие. Люди выходят на улицы и идут колонией с транспарантами, на которых прикреплены фотографии родственников и знакомых, погибших или участвовавших в боевых действиях.

9 мая в православных храмах после Литургии проходит благодарственный молебен и лития за погибших солдат.

Стихи с Днем Победы для дедушки

Спасибо дед, за твою юность,

Прошедшую в дыму войны.

От сорок первого июня,

До дня победной той весны.

Спасибо дед, за тех, кто выжил,

Из пепла поднял кто страну.

Кто воздухом свободы дышит,

Твой возрастут чтут и седину.

История не мало новых,

Готовит испытаний нам.

Любовь же к Родине — основа,

Чтоб дать отпор любым врагам.

***

Дед любимый и отважный,

Наступает праздник важный,

Мир с утра уже согрет

Торжеством, теплом побед!

И причина ликованья

Не сотрется никогда,

Мы поступки силы, смелы

Будем помнить навсегда.

Пусть победа остается

И навечно не сотрется

С памяти, с сердец людей,

Мирных, ясных, чистых дней!

***

С Днем Победы дедушка,

Тебя мы поздравляем,

Мира и покоя

От всей души желаем!

Ты самый лучший в мире,

Будь всегда здоров!

Желаем долгой жизни —

Счастливой, без забот!

***

Любимый дедушка! Ты наш герой!

Сегодня День Победы, праздник твой.

Ты пролил кровь, ты воевал,

Отчизну храбро защищал.

Тебя мы любим, уважаем,

Здоровья, сил тебе желаем.

Не старят пусть тебя года,

Ведь ты пример для нас всегда!

***

Когда расцветает сирень,

И май в свои права вступает,

Мы празднуем Победы День

И подвиг наших дедов вспоминаем!

Тебя я, дедушка, от всей души

Сегодня тоже поздравляю!

Стареть ты больше не спеши,

Здоровья я тебе желаю.

Живи под мирным небом,

Пусть летний дождь идет.

Богат будь солью, хлебом,

Тебя пусть мир и счастье ждет!

Картинки с 9 мая Днем Победы для дедушки

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