В каких странах Европы сняли или ослабили карантин по коронавирусу?

Евросоюз и Англия суммарно потеряли более 110 тысяч человек из-за вируса COVID-19, в некоторых странах пик заболеваемости все еще не был достигнут. Однако первая волна, как говорят власти большинства стран ЕС, почти позади, а значит, можно снимать ограничительные меры (частично).

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В английских СМИ начали публиковать изображения улиц стран ЕС, где можно заметить, как люди вновь населяют города, которые были пустыми на фоне пандемии COVID-19. На территории Италии с четвертого мая вновь начали работать производства и строительные компании. Люди теперь могут передвигаться по городу для того, чтобы посетить родственников, но использование масок и соблюдение социальной дистанции — никто не отменял. Парки в Италии также были открыты, уже сейчас там можно увидеть людей на пробежке.

В Германии начали открывать учебные учреждения, тогда как в Австрии начали учиться ученики старших классов, другие же приступят к учебе уже пятнадцатого мая.

Власти Португалии и вовсе решили отменить режим ЧП в государстве, а также они разрешили вновь работать небольшим магазинам. Отметим, что те, кто выйдет из дома без маски, должны будут заплатить штраф в размере 350 евро. В Испании и Португалии также начали работать парикмахерские, однако нужно соблюдать социальную дистанцию. Греция также сняла часть ограничений. Людям разрешили покидать свои дома, ходить в магазины, которые были открыты, а также в салоны красоты.

Посткарантинная карта ЕС

Англия

Карантинные меры официально продлены до одиннадцатого мая, однако власти декларируют, что пик заболеваемости все еще не был пройден, а значит, о смягчении говорить еще рано.

Норвегия

В Норвегии карантинные меры начали смягчать еще в конце апреля, например, учебные учреждения и детские сады начали функционировать именно в этот период. Тем не менее, власти не рискуют снимать запрет на массовые мероприятия. В страну также могут попасть лишь граждане Европейского Союза и те, кто трудоустроен в системообразующих отраслях.

Финляндия

В этой стране изначально не было жесткого карантинного режима, но сохранился строгий режим самоизоляции. Постепенные послабления планируются в мае 2020 года. Запрет на собрание больше десяти человек действует до тринадцатого мая, но если его и не продлят, то более 500 человек в одном месте не смогут собираться до конца июля.

Германия

Ограничения начали смягчать еще двадцатого апреля. Непродовольственные магазины, учебные заведения начали работать с четвертого мая. Массовые мероприятия разрешат только с августа. Отметим, что с шестнадцатого мая стартует немецкая «Бундеслига» — чемпионат Германии по футболу. Игра будет проходить без зрителей.

Франция

С одиннадцатого мая власти Франции планируют смягчать меры. При этом окончательно они будут сняты только в июне-июле. За все время пандемии в этой стране погибло более двадцати тысяч человек. С середине месяца вновь должны функционировать учебные заведения. Власти отрицают вероятность возвращения к привычной жизни до тех пор, пока не будет найдена вакцина. Пока неясно, когда же будут открыты границы.

Испания

С 27 апреля 2020 года власти Испании разрешили выходить на улицу детям, но только в сопровождении взрослых. Общий режим карантина был продлен до девятого мая. Власти пока не планируют делать серьезные послабления в стране, ведь в королевстве вирусом болеют более 200 тысяч человек, свыше 20 тысяч погибли.

Португалия

«Европейская Бразилия» намеревается отменить режим ЧП и начать быстрое возвращение к нормальной жизни. Власти собираются запустить работу культурных учреждений, а также возобновить экономическую активность.

Италия

С четвертого мая вновь функционировать начали строительный сектор и промышленность. С восемнадцатого мая розница и культурные объекты также будут работать. С первого июня будут открыты бары, рестораны, парикмахерские и похожие заведения. Учебный год был завершен, школы будут открыты в сентябре.

Австрия

Отметим, что в конце предпоследнего месяца весны в Австрии открыли малый и средний бизнес. С первого мая функционируют и салоны красоты с парикмахерскими. Власти решили не «рубить с плеча» и оставили некоторую часть ограничительных мер, они будут сняты в зависимости от того, какая будет в стране эпидемиологическая ситуация.

Нидерланды

Власти собираются разрешить групповые спортивные тренировки для молодого поколения. Учебные учреждения будут работать со второго июня, тогда как с сентября разрешат и профессиональные спортивные состязания, футбольные матчи — в том числе. Лишь с осени власти собираются разрешить фестивали и концерты.

Швейцария

В этой стране были открыты парикмахерские, а также другие похожие заведения. Отметим, что они начали функционировать еще в конце предыдущего месяца. С одиннадцатого мая вновь будут работать школы, а также сферы розничной торговли. Музеи, библиотеки и средние школы начнут работать уже с восьмого июня.

Дания

В Дании начали работать детские сады, парикмахерские, тату-салоны и автошколы. Власти планируют смягчать меры поэтапно, один из таких этапов уже был пройден.

Хорватия

В конце мая власти этой страны собираются открыть границы для того, чтобы в страну могли попасть иностранные туристы. Большинство заведений в Хорватии были открыты.

Греция

Греция в мае планирует вернуться к нормальной жизни. Большая часть ограничений была снята еще в конце апреля, почти весь график выхода из карантина собираются завершить в мае.

Польша

В конце апреля власти этой страны открыли непродовольственные магазины с отдельным входом, тогда как крупные ТЦ все еще не работают. Людям разрешили посещать парки и скверы. Запрет на появление в общественных местах подростков без родителей был снят.

Швеция

В этой стране не было полноценного карантина.

Напомним, что вирус COVID-19 появился в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор вирус распространился почти на все страны мира. В Европе вирус вначале бушевал только в Италии, затем переключился и на Испанию, именно эти две страны являются лидерами по числу инфицированных и погибших в Новом Свете. В мире же больше всего инфицированных и погибших в Соединенных Штатах. Отметим, что глава американского государства Дональд Трамп считает огромное количество зараженных в своей стране следствием того, что в Америке хорошо работает тест-система на наличие COVID-19.