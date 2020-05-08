Как на сегодня, 8 мая обстоят дела с заболеванием коронавирусом в США?

На территории Соединенных Штатов очень плохая ситуация с распространением вируса COVID-19. Во всех штатах губернаторы ввели режим ЧС, также в штатах действуют ограничительные меры. Глава американского государства заявил, что большое количество инфицированных связано с хорошей системой тестирования в стране.

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Коронавирус в США, последние новости на сегодня, 8 мая, сколько заболевших и умерших

По состоянию на 7 мая 2020 года в стране зафиксировано 1 263 224 случаев инфицирования вирусом COVID-19, количество погибших – 74 809. Вылечиться смогли 213 109 человек. Америка идет на первой строчке во всем мире по числу случаев инфицирования. В Испании зафиксировано 253 682 случая, в Италии – 214 457, Англии – 201 101, РФ – 177 160, Франции – 174 791, Германии – 168 162, Турции – 131 744, Бразилии – 126 611, Иране – 101 650, в КНР – 82 885.

Известно, что активных заболеваний в Соединенных Штатах – 975 306, из них 15 827 находятся в тяжелом или критическом состоянии. Вирус распространился уже на 212 стран и территорий. Всего зафиксировано более 3,8 миллиона случаев инфицирования, 265 364 человека погибли, вылечиться удалось 1,3 миллионам.

В США застрелили профессора Питтсбургского университета. Он был близок к важному открытию о коронавирусе

Правоохранительные органы заявили, что убийство никак не связано с его профессиональной деятельностью, его совершили на почве ревности. Напомним, что профессора университета из Питтсбурга Бин Лю обнаружили в его доме с огнестрельными ранениями, сообщает CNN. Полиция сообщает, что в машине, которая стояла рядом с его домом, был найден мертвым еще один мужчина. Вполне вероятно, что Лю был убит этим мужчиной, а затем он покончил с собой.

Полиция говорит, что убийца и жертва были знакомы, а убийство произошло из-за длительного спора интимного характера. В полиции также заявили, что смерть профессора никак не связана с его профессиональной деятельностью, он также не был убит из-за своей национальности. Университет заявил, что Лю занимался изучением механизмов действия вируса COVID-19 в клетках пораженного организма, он находился на грани важнейшего открытия.

В США призвали «стыдить» граждан, не соблюдающих карантинные правила

Мэр города Провиденс, который находится в американском штате Род-Айленд, Хорхе Элоиза призывает жителей стыдить тех, кто нарушает ограничения, введенные на фоне распространения вируса. Об этом мэр сообщил лично в эфире радиостанции WPRO. Он отметил, что граждане должны поменять свое отношение к карантину.

В частности, Элорза говорил о марлевых повязках, которые необходимо носить на улице, несмотря на то, что в этом нет медицинской необходимости. Ранее маски были рекомендательной мерой, но позже это сделали обязательным.

В США предложили новый метод лечения больных с коронавирусом

Группа медицинских работников из клиник Бостона опубликовала результаты исследования, согласно которому большая часть даже самых тяжелых пациентов с COVID-19, те, кому требуется ИВЛ в отделения интенсивной терапии, улучшают свое самочувствие при классической схеме лечения без специальных лекарств. Однако при этом используется новая методика лечения аппарата ИВЛ.

Издание Ridus сообщает, что повышенное внимание ученые уделили анализу терапии и медицинской помощи, полученной больными. В итоге стало ясно, что самые тяжелые инциденты COVID-19 вызывают ОРДС. Он представляет собой опасное для жизни состояния легких, которое может вызываться широким спектром патогенов.