ТТВ: Количество случаев COVID-19 в Турции, вероятно, превысило 600 тыс.

По словам доктора Кайихана Пала из группы наблюдения ТТВ по COVID-19, у 26% из тех, кто пожаловался на симптомы коронавируса и которые прошли тесты ПЦР, был диагностирован этот вирус, пишет Duvar.

«Это означает, что на каждый выявленный случай есть ещё три, у которых не были взяты анализы. Поэтому в дополнение к 120 тыс. было бы уместно сказать, что заражённых насчитывается ещё примерно 400-500 тыс. У нас есть информация, свидетельствующая о том, что число возможных случаев и предварительных диагнозов превысило 600 тыс. Эти данные также есть в записях Министерства здравоохранения», — сказал Пала.

По официальным данным, от вируса умерло 3 тыс. 520 человек, хотя согласно последним сообщениям о новых случаях, за последние два дня их число оказалось ниже 2 тыс., что является самым низким показателем, зафиксированным с 30 марта. Правительство надеется, что в следующие пару недель в стране наступит плато. Следует также отметить, что количество тестов варьируется, поскольку 2 мая на наличие вируса было протестировано 36 тыс., а на следующий день проверено всего 24 тыс. человек.

Отмечается также, что Всемирная организация здравоохранения 26 марта попросила страны использовать систему кодирования вируса с двойной кодировкой: U07.1 для регистрации определенных случаев, а U07.2 для регистрации потенциальных или подозрительных случаев. По словам Пала, эта система с двойным кодом внедряется в Великобритании, Германии и Испании, но не в Турции.