Будет ли продлен карантин после 12 мая в России

Собянином был подписан указ про продление карантина до 31.05. Спецпропуска продлят автоматически. Также мэр ввел обязательный масочный режим и ношение резиновых перчаток при нахождении граждан в людных местах и транспорте.

Ограничения устанавливают запрет на работу многих компаний, культурных заведений, каршеринга до 31.05. Мэр отметил, что сейчас в столице закрыты все торговые предприятия, общепиты, учебные и спортивные заведения. Пока их открывать не планируют. Согласно указу, запрет на их деятельность продлится до 31 мая.

Также для всех жителей Москвы самоизоляция будет продлена до 31.05.2020 г. С 12 мая смогут работать только строительные и промышленные компании.

Карантин продлят после 12 мая: кто сможет работать, а кто нет

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Москвы решили продлить карантин до 31.05. На совещании с президентом РФ 06.05. было решено разрешить работать только строительным и промышленным компаниям с условием соблюдения всех требований, установленных санврачами. Для остальных предприятий и организаций карантин продлится до 31 мая.

Также введено обязательное ношение медицинских масок и резиновых перчаток в такси, людных местах и в другом виде транспорта. Для граждан за не ношение маски в транспорте предусмотрен штраф в размере 5000 руб., на работе и в общественных местах — 4000 рублей.

Все оформленные раньше пропуска продлят автоматически, так как в прошлый раз многие граждане получили отказ в оформлении новых пропусков. Выдача одноразовых пропусков будет проводиться в прежнем порядке. Получить цифровой документ можно 2 раза в неделю, для посещения клиники пропуска выдаются каждый день. Все проездные документы продлят до окончания срока карантина.

Как будут сниматься ограничения после карантина

На совещании 6 мая было решено постепенно выходить из режима самоизоляции, а при необходимости ужесточать меры карантина. Для начала решили возобновить работу строительных и промышленных предприятий, которые обеспечивают наибольшее количество рабочих мест. Работа этих компаний позволит пополнить бюджет.

Если во время снятия ограничений для строительной и промышленной сферы не будут фиксироваться новые вспышки коронавируса, то возобновят работу и других учреждений. Выход из режима самоизоляции будет проводиться постепенно в несколько этапов.

Отметим, что учебные заведения с 18 по 31.05 будут проводить занятия в режиме онлайн во время удобное для учеников и родителей. Оценки за год будут выставлены до 15 мая.