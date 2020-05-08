Объявлен кастинг на шоу «Золото Геленджика»

Российский канал ТНТ объявил начало кастинга на новое шоу «Золото Геленджика». Известно, что съемки проекта будут проходить на побережье Черного моря в теплое время года.

Летом 2020 года начнутся съемки нового реалити-шоу «Золото Геленджика», съемки будут проходить на побережье моря в городе Геленджик. На данный момент начались кастинги на участников шоу, которые продлятся до 1 июня 2020 года.

Что за шоу?

Шоу «Золото Геленджика» будет основываться на выживании участников проекта в морских условиях, как было заявлено одним из режиссеров проекта. Также известно, что на данный момент еще не выбрали ведущего, который будет курировать данное реалити-шоу.

Проект будет чем-то напоминать шоу «Последний герой», где участники пытались выжить в джунглях и участвовали в соревнованиях друг с другом. Главный приз шоу «Золото Геленджика», который получит тот участник, который пройдет все испытания, пока еще не назван, и есть предположения, что его не будут указывать до начала съемок, чтобы сделать проект более непредсказуемым для будущих участников.

Как будет проходить кастинг?

Заявлено, что участие в кастинге может принять каждый, кому исполнилось 18 лет, а также те, чей возраст не старше 88 лет. В требованиях к потенциальному кандидату указано, что он должен быть здоровым и не иметь хронических заболеваний, которые могут ему помешать в выполнении заданий, которые он должен будет проходить во время пребывания на проекте.

Также, во время кастинга все кандидаты должны будут пробежать дистанцию в сто метров, чтобы оценить их физическое здоровье после небольших нагрузок, во время данного испытания на площадке кастинга будет находиться человек с медицинским образованием.

Перед самим кастингом кандидатам необходимо заполнить анкету, в которую нужно вписать имя, возраст, род деятельности, рассказать о фобиях и страхах, заветной мечте, рассказать о самом экстремальном поступке в своей жизни. Также в анкете требуется указать, как бы человек распорядился своим выигрышем в случае победы, но сам приз пока еще никому не известен.

На первый взгляд, некоторые вопросы в анкете считаются не нужными, но при создании всех соревнований сценаристы должны быть осведомлены о страхах и фобиях участников, чтобы ненароком не травмировать и не нарушить их психическое здоровье. Также известно, что в съемках нового шоу на ТНТ «Золото Геленджика» примут участие более 1000 человек.