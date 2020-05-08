Почему запад так не любит наш День Победы?

Зарубежные лидеры в очередной раз проигнорировали празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В западной прессе регулярно занимаются наглым переписыванием истории, а многие школьники из Японии всерьез думают, что атомные бомбы на их страну сбросили советские летчики.

Причины политики принижения роли Советского Союза гораздо глубже, чем принято думать – память о войне сильно мешает многим уже сегодня.

Право вето в Совете безопасности ООН

Россия блокирует множество западных резолюций в Совбезе – главном мировом органе для принятия решений о войне и мире, благодаря праву вето. Оно было получено СССР не как ядерной державой, а как страной-победительницей и позволяет уже сегодня отстаивать национальные интересы России и дружественных нам государств.

Естественно, это раздражает западные страны, которые вынуждены либо искать компромисс, либо действовать без мандата ООН. Не случайно западные политики так часто призывают реформировать Совбез, а сравнение Сталина с Гитлером – прямая попытка избавиться от образа России в роли страны, победившей нацизм.

Страх перед мощью наших вооруженных сил

Главный атрибут каждого Дня Победы в последние годы – это парад, на котором все чаще показывают новейшие образцы вооружений. В то время как россияне испытывают чувство гордости за свою страну и свою армию, зарубежные зрители считают это признаком нарастающей российской угрозы.

Не забыты и события 75-летней давности – тогда именно наша страна успешно противостояла едва ли не в одиночку передовой европейской армии, в составе которых воевали солдаты и добровольцы из большей части стран континентальной Европы. Пример как мы в одиночку можем победить всех пугает обывателей.

Память о войне объединяет народы бывшего СССР

День Победы широко празднуется в большинстве бывших союзных республик, отмечают этот день и русскоязычные диаспоры по всему миру. Такая общность людей, чьи отцы и деды много лет назад воевали плечом к плечу, точно не в интересах запада, который пытается разобщить народ когда-то единой страны.

Внутри самой России память о войне является одним из фундаментальных столпов, на которых основано государство. Иначе что бы объединяло якута и ингуша, бурята и татарина в стране со столицей в Москве? Общая гордость и общая боль о тех, кто не вернулся с фронта, воюя за общую Родину.

Борьба за главенство между мировыми войнами

Во многих европейских странах в Первую мировую погибло людей больше, чем во вторую. Кроме того, решающий вклад в разгром Германии и Австро-Венгрии тогда внесли Англия и Франция, поэтому в этих странах память об этих событиях жива и охраняется государством как зеница ока.

Во вторую мировую войну ситуация была принципиально иной, но признавать чужой подвиг перед всем человечеством западные демократии никак не хотят. Под влиянием из-за океана главными победителями признаются вовсе не советские солдаты, а американцы, которые вступили в войну лишь ближе к ее окончанию.

Иными словами, все попытки приуменьшить значение Великой Победы характерны для тех, кто мечтает о дальнейшем распаде исторической России, снижении международного авторитета и обороноспособности нашей страны, в угоду вековым комплексам западных демократий. К сожалению, и внутри страны немало таких людей, но большинство свято помнит и чтит память о своих фронтовиках и Красном знамени над Рейхстагом.