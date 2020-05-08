Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 8 мая 2020 года?

Представители оперативного штаба РФ сообщили, что в России в очередной раз был побит рекорд по числу обнаруженных случаев инфицирования за 24 часа — 11 231. Всего в России заболели 177 160 человек. Напомним, что с двенадцатого мая в Москве обязательно необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, об этом заявил Сергей Собянин.

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Где и сколько заболевших коронавирусом в России на 8 мая

По состоянию на 7 мая 2020 года на территории Российской Федерации инфицировано 177 160 человек, за прошедшие сутки медики обнаружили еще 11 231 новых случая заражения. Всего в стране вылечились 23 803 человека, погибли — 1625 человек. В стране провели 4,8 миллиона тестов, это второй результат после Америки. В столице РФ инфицировано 92 676 человек, новых случаев за последние сутки — 6703, количество вылечившихся — 9227, погибших — 905.

Коронавирус в России, последние новости на 8 мая 2020 года

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Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Российская Федерация вышла на пятую строчку в мире по числу инфицированных COVID-19. Об этом заявили сотрудники университета Джона Хопкинса. На сегодняшний день в России инфицировано более 177 тысяч человек.

На первом месте в мире по количеству инфицированных остается Америка — 1 228 603 случая заболевания, далее по списку идут Испания — 220 325 случаев, Италия — 214 457 и Англия — 202 359. В Германии и Франции, которые РФ обошла по количеству инфицированных — 168 162 и 174 224 соответственно.

Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса

В столице Российской Федерации главный врач одной из поликлиник Юлия Сергеева погибла после того, как заразилась вирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения. Медик умерла в городской клинической больнице No52.

«Более месяца, 43 дня, Юлия была подключена к аппарату ИВЛ, а также к аппарату ЭКМО, несмотря на все принятые меры, осложнения, которые были вызваны новым вирусом, оказались не совместимы с жизнью. К сожалению, спасти Юлию Сергееву не удалось», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что Юлия Борисовна была главным врачом больницы No180 с 2016 года. Департамент столичного здравоохранения выражает родным и близким Юлии, а также ее коллегам — глубочайшие соболезнования.

В Роспотребназдоре спрогнозировали сглаженный пик эпидемии коронавируса в России

На территории Российской Федерации пик заболеваемости вирусом COVID-19 может быть сглаженным и не сильно выраженным в статистике динамики заболеваемости. Об этом заявил руководитель Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Эксперт подчеркнул, что предпринятые в стране меры, которые были направлены на самоизоляцию, оказали сильное влияние на сдерживание роста инфицирования COVID-19.

«Если бы мы ничего не предприняли, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно другие. Эти меры позволили нам выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому пика, который все ждали, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, а мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не так заметно», — заявил эксперт.

Жители России старше 50 лет меньше всего боятся коронавируса

Сотрудники банка «Открытие» решили провести социальный опрос, цель которого была выяснить, какая категория жителей РФ меньше остальных опасается вируса COVID-19. Оказалось, что это граждане в возрасте от 50 лет и старше.

Из 100% опрошенных более 85% отметили, что боятся пандемии COVID-19 и последствий, а остальные не волнуются по этому поводу. Если же говорить о переживаниях по поводу изменения валютного курса, распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса и падения роста экономики, то меньше всего этого боятся жители РФ возрастом 50-59 лет (26%), а в категории старше 60 лет показатель составил чуть более 23%.

Более 20,5% переживают относительно негативных последствий пандемии на экономическое развитие (18-29 лет). Опрошенные младше 30-летнего возраста в 21% случаев готовы накапливать средства во время кризиса, старше 60 лет 87% респондентов не планируют копить деньги на «черный день».

До 50% магазинов одежды в РФ могут быть закрыты

Из-за вируса COVID-19 на территории Российской Федерации могут быть закрыты от трети до половины магазинов одежды и обуви в конце 2020 года. Информацию предоставили гендиректор «Фэшн Консалтинг Груп» Анна Лебсак-Клейманс. Она заявила, что “Офлайн” будет вынужден сокращать свои площадки по ряду причин — падение покупательного спроса из-за сокращения доходов в результате кризиса, а также перетекание продаж в канал онлайн.

Анна Лебсак говорит, что объем продаж через онлайн-каналы может увеличиться более чем в два раза по сравнению с 2019 года. В прошлом году доля онлайн-продаж составила двенадцать процентов, в этом может дойти до тридцати. При этом Анна говорит, что основным форматом ближайшего будущего станет мультиканальная продажа, а пропорция онлайн и офлайн продаж у каждого бренда будет своей.