Казанский Кремль рассказал о новом фейке про коронавирус

Тиражируемая в соцсетях информация, что в больницах родственникам умерших предлагают деньги за запись о причине смерти от коронавируса и таким образом медицинские работники наращивают статистику для получения премий, не соответствует действительности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Тиражируемое сообщение — фейк. Вся статистика по зафиксированным случаям COVID-19 в Республике Татарстан ведется исключительно на основе результатов лабораторных исследований. Установка причины смерти — исключительно на основе заключения экспертизы. Каждый случай на особом контроле. Все возникающие вопросы рассматриваются штабом», — пояснила Галимова.

По ее словам, чаще всего такие сообщения под публикациями в сообществах оставляют анонимные пользователи. К сожалению, особо доверчивые граждане, очевидно обеспокоенные происходящим, под этим влиянием «помогают» в распространении этой ложной информации.

Галимова подчеркнула, что распространение подобной ложной информации не просто вводит в заблуждение жителей республики, а ставит под удар тяжелый труд многотысячной армии врачей, борющихся за жизнь и здоровье татарстанцев, при этом рискуя собственным здоровьем.

Руководитель пресс-службы президента РТ призвала внимательно относиться к информации, тиражируемой в социальных сетях. По словам Галимовой, в то же время, в случае возникновения реальных фактов, в оперативном штабе всегда готовы рассмотреть любые жалобы. На данный момент таких официальных обращений не поступало.

«Авторам фейков напоминаем об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе», — сообщила Галимова.