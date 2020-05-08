Депутаты заинтересовались условиями удаленной работы

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Нормы касательно рабочего дня на удаленной работе предложили закрепить в Трудовом кодексе (ТК) России. Соответствующие поправки решили разработать депутаты партии «Единая Россия», передает газета «Известия».

Депутаты заинтересовались условиями работы дома, так как в связи с пандемией коронавируса многие россияне перешли на удаленку, объяснил один из авторов поправок Андрей Исаев. Он отметил, что глава ТК, регулирующая особенности труда дистанционных работников, была написала еще в советское время, и не охватывает новые нюансы этой сферы труда.

По мнению Исаева, одна из главных проблем — ненормированность рабочего дня на удаленке. Многие работодатели злоупотребляют сложившейся ситуацией, считая ее привилегией для своих сотрудников, и беспокоят их в нерабочее время. «Если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные», — подчеркнул депутат.

В Минтруде допустили пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. Поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии.