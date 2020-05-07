Сотрудники налоговой службы Алтайском крае ушли самоизоляцию из-за заболевшей COVID-19 коллеги

Одной из недавно заболевших коронавирусом оказалась сотрудница Налоговой инспекции. Как сообщает ГТРК «Алтай», контактировавшие с ней коллеги ушли на самоизоляцию.

По данным источника, положительный результат теста у работницы налоговой был подтвержден во время майских выходных. По предварительным данным, заражение произошло в быту. По предписанию Роспотребнадзора в здании, где работает женщина, была проведена дезинфекция. Несколько сотрудников инспекции, которые контактировали с ней, были переведены на режим самоизоляции.

Как утверждается, в офисах ФНС регулярно проводится санобработка помещений, а все сотрудники используют средства индивидуальной защиты.