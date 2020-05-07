Патрик Лефевр: «Если в этом году не будет велогонок, погибнет много команд»

Генеральный менеджер бельгийской велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр считает, что если сезон не сможет стартовать заново в августе, то многие команды, и его в том числе, не смогут выжить. Своим мнением по поводу нового календаря велогонок, представленного UCI, Патрик Лефевр поделился в интервью Sporza.be и Het Nieuwsblad.

Патрик Лефевр: «Я известен, как тот, кто в современном велоспорте больше всех критикует. Но я не буду жаловаться по поводу календаря. В текущих обстоятельствах мы должны склонить голову и молиться, чтобы в этом году мы смогли выступить в гонках.

Если мы не сможем выступать, у меня больше не будет команд. 50% команд исчезнут из пелотона.

Команда Ineos сидит на куче денег, во Франции часть зарплат выплачивает правительство. Они столкнутся с меньшими трудностями, а моя команда попадёт в большие неприятности. Я не дурак, уже 40 лет в этой профессии. Если гонок больше не будет, многие команды погибнут».

Плотный график велогонок в новом календаре вынуждает менять планы. Патрик Лефевр отметил, что ради дебюта на Джиро д’Италия самый молодой велогонщик команды Ремко Эвенепул пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, так как гонки пройдут параллельно 4 октября.

«Мы придерживаемся плана, что Эвенепул поедет Джиро, поэтому он пропустит Льеж. Жаль, но ему всего 20 лет. Если бы было 37, тогда это могло бы стать большей проблемой».