В Facebook появился наблюдательный совет по модерации контента в соцсети

Осенью 2018 года соцсеть Facebook анонсировала создание наблюдательного совета, который будет разбирать спорные случаи модерации контента в социальной сети. С тех пор компания обнародовала несколько документов, регулирующих деятельность совета, а 6 мая объявила имена первых 20 членов совета.

Совет возглавили четыре сопредседателя: бывшая премьер-министр Дании и глава организации Save the Children Хелле Торнинг-Шмит, профессор юридического факультета Колумбийского университета Джамаль Грин, бывший судья федерального окружного суда США, профессор Стэнфордской школы права Майкл МакКоннелл и бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, декан юридического факультета Андского университета в Колумбии Каталина Ботеро Марино. Членами совета стали экс-министр юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Тавакуль Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты, пишет TJ.

«Совет призван защищать свободу самовыражения путем принятия принципиальных независимых решений по важным единицам контента, которые Facebook обязуется выполнять, а также [давать] рекомендации изменений политик Facebook в отношении контента», – говорится в сообщении компании. Совет приступит к рассмотрению первых кейсов летом этого года, а его численность планируется увеличить с 20 до 40 членов.

Пользователи недовольны удалением контента или модерацией в соцсети, смогут подать в совет жалобы. Наиболее значимые из них будут отобраны для рассмотрения. В результате изучения жалоб совет может дать рекомендации по изменению правил соцсети.

В Facebook подчеркивают, что члены совета не являются сотрудниками компании, а руководство соцсети не сможет исключить кого-либо из состава наблюдательного совета. Также представитель Facebook сообщил, что решения совета будут публичными, а компания будет обязана исполнять их, если такие решения не будут противозаконными, пишет The Verge. Рекомендации и решения совета будут касаться модерации контента и в принадлежащем Facebook сервисе Instagram, но не затронут мессенджер WhatsApp (также принадлежит Facebook) из соображений приватности и защиты переписки шифрованием.