Право вводить особые правила отмены брони туристов при ЧС может получить кабмин РФ

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mavit
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Право вводить особые правила отмены брони туристов при ЧС может получить кабмин РФ

Depositphotos

Российское правительство получит право вводить особые правила возврата денег туристам за отмену брони в гостиницах. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках законопроекта кабмин сможет установить особенности отмены или переноса брони в гостинице или другом месте размещения.

Такую возможность правительство сможет реализовывать при возникновении чрезвычайных ситуаций или в случае угрозы.

Кроме того, данные меры могут быть приняты, если иностранное государство приняло решение об ограничении въезда для туристов или в этой стране создаются условия, угрожающие жизни и здоровью туристов.

Соответствующий законопроект был одобрен правительством и направлен в Госдуму для рассмотрения.

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