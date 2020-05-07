Пивовары просят Минфин добавить отрасль к системообразующим предприятиям

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Пивовары просят Минфин добавить отрасль к системообразующим предприятиям

Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов обратился к Минфину с просьбой включить отрасль в список системообразующих предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

В состав АПП входят компании «Балтика» (Carlsberg), AB InBev Efes и Heineken, последние две из которых также направили письмо с соответствующей просьбой в министерство.

В письме АПП указала на критическую необходимость поддержки государства в условиях пандемии коронавируса, а также перспективы введения ограничений по реализации алкогольной продукции.

Кроме того, ассоциация подчеркивает, что пивоваренные компании соответствуют критериям для пищевой промышленности, которые были утверждены правительством, однако не попали в список системообразующих предприятий.

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