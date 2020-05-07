Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Максим Богодвид/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/687/12655687/RIAN_5967121.HR-pic905-895x505-51846.jpg" alt="Пивовары просят Минфин добавить отрасль к системообразующим предприятиям" /></p> <p>

Глава Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов обратился к Минфину с просьбой включить отрасль в список системообразующих предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

В состав АПП входят компании «Балтика» (Carlsberg), AB InBev Efes и Heineken, последние две из которых также направили письмо с соответствующей просьбой в министерство.

В письме АПП указала на критическую необходимость поддержки государства в условиях пандемии коронавируса, а также перспективы введения ограничений по реализации алкогольной продукции.

Кроме того, ассоциация подчеркивает, что пивоваренные компании соответствуют критериям для пищевой промышленности, которые были утверждены правительством, однако не попали в список системообразующих предприятий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Таксисты попросят включить их в перечень пострадавших от пандемии отраслей

— Списки системообразующих предприятий России расширят

— Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства

Источник