Стало известно изменение цен на лимоны, чеснок и лук

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По данным Росстата, лимоны, лук и чеснок особенно повлияли на рост цен на продовольственные товары в России в апреле, передает РИА «Новости».
Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый – на 49,9%, чеснок – на 25,7%.
Также заметно выросли цены на гречневую крупу — на 12%.
При этом цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%.
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