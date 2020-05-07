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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/63/13060063/Depositphotos_81602250_xl-2015-pic905-895x505-42434.jpg" alt="Стало известно изменение цен на лимоны, чеснок и лук" /></p> <p>

По данным Росстата, лимоны, лук и чеснок особенно повлияли на рост цен на продовольственные товары в России в апреле, передает РИА «Новости».

Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый – на 49,9%, чеснок – на 25,7%.

Также заметно выросли цены на гречневую крупу — на 12%.

При этом цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%.

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