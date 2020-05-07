Обвинившая Байдена в домогательствах экс-сотрудница дала первое телеинтервью

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Jordan Gale/Reuters
Бывшая сотрудница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид дала первое телевизионное интервью, сообщила американская журналистка Мегин Келли на своей странице в Twitter.
В интервью она поделилась свой историей о перенесенных ей домогательствах со стороны Байдена в 1993 году, пишет Келли.
Ранее стало известно, что Тара Рид обвинила главного кандидата демократов на претендентских выборах 2020 года Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Штаб кандидата отрицает все обвинения.
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