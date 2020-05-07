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Jordan Gale/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/04a45cb675c08a7c7f67df8040eb23dc.jpg" alt="Обвинившая Байдена в домогательствах экс-сотрудница дала первое телеинтервью" />

Бывшая сотрудница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид дала первое телевизионное интервью, сообщила американская журналистка Мегин Келли на своей странице в Twitter.

В интервью она поделилась свой историей о перенесенных ей домогательствах со стороны Байдена в 1993 году, пишет Келли.

Ранее стало известно, что Тара Рид обвинила главного кандидата демократов на претендентских выборах 2020 года Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Штаб кандидата отрицает все обвинения.

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