Врачи предупреждают: не игнорируйте этот симптом, это может быть COVID-19

Фиолетовые, пурпурные и красные поражения часто появляются на пальцах ног людей, инфицированных COVID-19. Этот симптом особенно распространен у детей и подростков, которые имеют легкую форму инфекции.

Симптом называется микросгусток, он образуется в кровеносных сосудах. Впервые это явление было зафиксировано в Европе, в странах с высоким уровнем коронавирусной вспышки, таких как: Испания, Франция и Италия.

По мнению некоторых специалистов, этот признак в дальнейшем может показать, насколько быстро распространяется это заболевание по планете.