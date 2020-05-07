Коронавирус в Испании: больная мама близнецов не помнит свою беременность и роды

40-летняя испанка родила близнецов в отделении интенсивной терапии. Ее жизнь была в опасности из-за COVID-19. Сейчас женщина сказала врачам о том, что не помнит рождения своих детей и даже самой беременности, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на El Pais. Последние воспоминания датируются 13 марта. Позже женщина заболела COVID-19, у нее были серьезные проблемы с дыханием. Ее отправили в больницу в Барселоне. Врачи описали ее состояние как очень тяжелое, поэтому было решено сделать кесарево сечение на 28 неделе беременности. Женщина родила двух девочек, каждая из которых весит около килограмма. На обходе к ней зашли четыре доктора и спросили ее о детях, но женщина не знала, кого она родила, вернее сказать не помнила. К тому же, как утверждает роженица, она до сих пор многое забывает, и все кажется туманным.