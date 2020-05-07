Когда 9 Мая стал выходным днем в СССР: интересные особенности Дня Победы

Дату празднования Дня Победы установили в далеком 1945 году. Тогда заработал Указ Президиума Верховного Совета СССР (от 8 мая 1945 года). В 2020 году Россия празднует уже 75-й День Победы.

Журналисты разбирались, когда в Советском Союзе 9 Мая получило статус выходного дня. Также сообщаются интересные сведения про этот день.

История празднования 9 Мая в Советском Союзе

Иосиф Виссарионович Сталин произвел подписание приказа под номером 369. В нем сообщалось про полный разгром Германии. Приказ вышел утром 9 мая 1945 года, и в этот же день состоялся первый Парад Победы. В период с 1945 по 1947 год День Победы имел статус нерабочего, а в 1948-м он стал рабочим.

В 1965 году в СССР был подписан Указ Президиума ВС СССР о том, что 9 Мая объявляют нерабочим днем. Эта процедура состоялась 26 апреля. Тогда в Советском Союзе планировали отметить 20-летие Дня Победы. получается, нерабочим День Победы вновь начал выступать только в 1965 году.

В период с 1945 по 1947 год 9 Мая также считали нерабочим, однако Указ, сформированный Президиумом Верховного Совета СССР (от 23 декабря 1947 года), сделал его рабочим. Примечательно, что представители власти инициировали перенос выходного на Новый год. «Википедия» информирует о том, что инициатором такого нововведения выступил Иосиф Виссарионович Сталин (сообщается, что он не мог смириться с тем, что маршал Георгий Константинович Жуков стал популярным).

Спустя два десятилетия к власти пришел Леонид Ильич Брежнев. День Победы в 1965 году стал нерабочим. Именно Брежнев внес в ритуалы 9 Мая три существенные поправки:

состоялся военный парад на главной площади страны; был реализован прием в Кремлёвском Дворце съездов. в День Победы 1967 года Брежнев открыл Могилу Неизвестного Солдата.

Когда СССР распался, военный парад на главной площади страны не проводили, но с 1995 года его реализацией занимались ежегодно.

Акцию, получившую название «Бессмертный полк», впервые провели в 2012 году. В Томске участники акции прошли колонной и показали портреты своих воевавших родственников. В 2013 году такая акция была распространена по всей России и за её пределами.

Когда День Победы начали отмечать в России после распада СССР?

Начиная с 1948-го День Победы получил статус рабочего. Несмотря на это, повсеместно устраивались торжественные вечера. Газеты, в свою очередь, начали размещали на страницах торжественные передовицы. Артиллерийские залпы давались в больших городах страны. Юбилейные праздники, отмечаемые в 1950, 1955 и 1960 годах, не стали исключением и парады не проводились (как упоминалось ранее, до 1965 года).

Последний в истории СССР военный парад по случаю Дня Победы зафиксировали 9 мая 1990-го. Традиция была возобновлена в России 5 лет спустя.