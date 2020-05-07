Как получить хороший урожай моркови в открытом грунте?

Ранний сорт морковки дает урожай через 2 месяца. Так, если в открытый грунт сеять семена во время майских праздников, то корнеплодами можно будет лакомиться уже в июле. Посеянные семена моркови на зиму дадут еще более ранний урожай. Сегодня же огородники занимаются весенней посадкой овощных культур, и планируют работы по лунному календарю. В нем содержатся рекомендации, позволяющие получить хороший урожай, и удачные дни для посева.

Посев в благоприятные дни гарантирует получение хорошего урожая моркови. Он может быть максимальным, если учитывать фазы Луны, соблюдать агротехнические приемы. Морковь растет под землей, поэтому по лунному календарю сеют ее при убывающей Луне. В такие дни соки движутся к корням, и культура быстрее развивается. На растущую Луну занимаются посадкой и посевом культур, растущих над землей.

Самые подходящие дни для посева моркови в открытый грунт

Чтобы получить хороший урожай, нельзя сеять морковь в открытый грунт в прохладные дни, в непрогретую почву. В противном случае входы долгое время не появятся, развитие растения замедлится. Посев лучше планировать, когда температура воздуха точно не будет снижаться до менее +5 градусов. В мае 2020 года для получения хорошего урожая сажать морковь можно:

1, 2, 3, 4, 5, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 числа.

Также можно посеять морковь в первом летнем месяце – с 1 по 3, с 9 по 11 и с 20 по 25 июня.

Огородникам не стоит сажать морковь 6 – 11, 13 – 18 мая – хорошего урожая не будет. Заниматься прореживанием желательно 1 – 15 июня, уборкой – 20 июля – 1 августа. Также, чтобы получить хороший морковный урожай в открытом грунте, можно воспользоваться народными советами:

сеять семена на 23-й день после того, как зацветет «мать и мачеха»; сеять семена после того, как распустятся березовые и смородиновые почки; сеять семена, когда цветет фиалка, орешник и форзиция.

Сажают морковь в средней полосе страны с апреля по май, а на Урале – в течение мая.

Важные правила посева моркови в открытый грунт, чтобы получить хороший урожай

Конечно, главная гордость каждого огородника – хороший урожай. Чтобы его добиться, не рекомендуется пренебрегать важными правилами:

морковь не сажают по соседству с петрушкой, пастернаком, укропом, сельдереем; морковь не сажают там, где растет лук; для посева моркови выбирают участки, которые ранее были отведены под огурцы, картошку, капусту, томаты; не удобряют грунт свежим навозом; в сухой грунт нужно сеять влажные семена; грядки следует накрывать пленкой, иначе почва будет сохнуть, а моркови она нужна влажной.

При соблюдении этих правил первые всходы появятся через 1.5 – 2 недели.

Лучшие дни для посева различных овощных культур

Лунный календарь – незаменимый помощник современного огородника. По нему лучше выбирать дни для посева различных овощных культур:

8 – 11, 20 мая – сеем картофель, батат, топинамбур;

10, 11, 20 мая – сеем пастернак, свеклу;

8 – 11, 18 – 20 мая – сеем редиску, редьку, репу;

4 – 6, 10, 11, 20 мая – сеем сельдерей, петрушку;

6 – 11, 20 мая – сеем репчатый лук, чеснок;

2 – 6, 23 – 26, 29 – 31 мая – сеем лук на зелень;

2, 3, 6, 25, 26, 29 – 31 мая – сеем лук порей;

5, 6, 23 – 26 мая – сеем томаты, физалис;

5, 6, 25 – 27 мая – сеем любой перец, баклажан;

6, 8, 9, 23 – 27 мая – сеем огурцы;

5, 6, 25, 26 мая – сеем любую капусту;

5, 6, 23 – 27 мая – сеем кабачки, патиссоны, тыкву, стручковые;

4 – 6, 27 – 29 мая – сеем бахчевые, подсолнечник.

Самые подходящие дни для дачных работ

2, 3, 7, 12 – 14, 17 – 19, 22 мая – прополка, уборка сорняков;

2, 3, 7, 12 – 14, 17 – 19, 27 мая – обработка почвы;

4 – 7, 11, 12, 15 – 17, 20 – 22, 25, 26 мая – проращивание семян;

11, 12, 20, 21 мая – пикировка рассады;

4 – 7, 10 – 12, 15 – 17, 20, 25, 26 мая – полив;

1, 6, 7, 11, 12, 15 – 17, 20 – 22, 25, 26 мая – подкормка;

22 мая – прищипка и пасынкование, сбор урожая;

8 – 12, 17 – 19 мая – обрезка и формировка;

18, 19, 22, 28 мая – уборка на участке;

7, 12 – 14, 31 мая – сбор семян;

10 – 14, 26, 31 мая – сбор лекарственных трав.