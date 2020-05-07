«Я не боюсь умереть»: Дану Борисову выгнали из студии из-за сильного кашля

Последние несколько месяцев люди живут в страхе, а связано все с коронавирусом. Есть, конечно, и такие, кто в это все мало верит, но есть и те, кто лишний раз боится выйти выбросить мусор. Последнее время люди пристально присматриваются друг к другу, и это правильно, ведь вы не можете быть уверенными в том, что перед вами стоит здоровый человек.

В неприятную ситуацию в это раз попала ведущая Дана Борисова. Ее выгнали из студии прямо во время съемок эфира одной из передач, а причиной стал приступ кашля. Об неприятном инциденте рассказала сама Дана на своей страничке в Инстаграме.

«Началась паника»

Телеведущая рассказала, что несколько дней назад она приняла участие в съемках одного из популярных ток-шоу. Дана Борисова была приглашена на шоу в качестве экспертного гостя. Съемки уже подходили к концу, и тут неожиданно для всех у телеведущей начался сильный приступ кашля. Борисова отметила, что в студии началась самая настоящая паника. Все на нее начали смотреть с подозрением, и выражаться нецензурно в ее адрес. В итоге ее попросили выйти из студии и надеть медицинскую маску.

Ранее Дана Борисова рассказывала о том, что из-за неправильного образа жизни, который она вела очень много лет, у нее развились некие заболевания, в том числе и бронхит, который стал уже хроническим.

С самого начала эпидемии коронавируса телеведущая во все это не верила. К самому началу разгара эпидемии в России Дана Борисова вернулась из Чехии. Вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, телеведущая вела обычный образ жизни, чем невероятно злила своих соседей. Борисова не была напугана тем фактом, что могла заразиться опасным вирусом и передать его своим родным и друзьям.

Телеведущая призналась, что в какой-то момент она специально хотела заразиться «уханьским» синдромом, чтобы заработать на этом славу. «В какой-то момент у меня родилась эта идея, я даже думала о том, чтобы продать ее на ток-шоу», – сообщила Дана Борисова. Телеведущая призналась, что в этой ситуации она не хотела заработать денег, ее больше привлекает популярность и рейтинги. Что касается настоящей болезни, то ее она не боится. Дана выразила уверенность в том, что ее возрастной группе не грозит тяжелая форма инфекции.