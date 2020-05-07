Врач инфекционки озвучил просьбы пациентов, находящихся под ИВЛ

Опасность коронавируса заключается в том, что вирус сильно поражает дыхательную систему. Иногда осложнения настолько сильны, что людей просто подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас эти аппараты стали ценными как никогда, ведь только благодаря им удается спасти жизни пациентам.

Подключая тяжелобольного пациента к аппарату ИВЛ, никто не может точно сказать, сколько он пробудет в таком состоянии. Кого-то отключают уже через несколько дней, а кто-то не может самостоятельно дышать на протяжении нескольких недель. Сколько бы человек не провел в таком состоянии, этот период является для него самым настоящим «адом».

Последние просьбы пациентов

Находясь под аппаратом искусственной вентиляции легких, пациентам приходится очень тяжело. Все дело в том, что все это время он находится в сознании, только вот сказать он ничего не может. Также пациенты не могут пошевелиться. Элементарно они не могут поднять голову, кивнуть и даже открыть глаза. В связи с этим врачам приходится изобретать довольно странные способы для коммуникации с тяжелобольными пациентами, ведь они с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы.

Галина Красноперова, врач, которой приходится каждый день работать с подобными пациентами рассказывает, что в редких случаях пациенты могут написать на листке бумаги то, что их волнует. Иногда просьбы бывают очень разными. Кто-то просит покушать, а кто-то просит вколоть обезболивающие и даже настаивают на встрече с родными, а кто-то вообще пишет слова молитвы. Врач признается, что таких записок у нее очень много, и выбрасывать их у нее не поднимается рука, ведь она знает, как пациентам тяжело их писать. Не выбрасывает врач и те записки, которые ей так и не удалось расшифровать. Все это она хранит, как память о страшном периоде, который люди вынуждены сейчас переживать.

Галина Красноперова отмечает, что многие авторы таких записок уже поправились и давно покинули пределы больницы, забыв все это как страшный сон. А для родных тех, кто не смог справиться с болезнью и умер, эти записки как отдушина, ведь на них изложены его последние слова.

Напомним, что на сегодняшний день в России выявлено более 166 тысяч заражённых новой коронавирусной инфекцией, более десяти тысяч из которых — за минувшие сутки. Растет и количество выздоровевших, сейчас их более 21 тысячи человек. Более 1500 тысячам пациентам так и не удалось победить этот вирус, и они скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф