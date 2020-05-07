Девять новых случаев коронавируса вахтовиков стройке подтверждено Республике Алтай

В Республике Алтай 7 мая выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19. Все они связаны со стройкой на частном объекте в устье реки Ыдып, сообщает оперштаб по региону.

Коронавирус подтвердился у лиц, контактировавших с ранее выявленными заболевшими рабочими на строящемся частном объекте в Турочакском районе. Среди них – жительница села Иогач и восемь человек, работающих на территории района вахтовым методом. По некоторым сведениям, объект – база отдыха бывшего министра лесного хозяйства Республики Алтай Михаила Терехова.

С учетом вновь выявленных лиц на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания, в том числе 16 – в Турочакском районе, 13 – в Горно-Алтайске, семь – в Онгудайском районе, шесть – Усть-Коксинском районе, три – в Шебалинском районе, два – в Майминском районе. Четыре человека ранее выздоровели и были выписаны.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 10 961 человек. 7 мая исследовано 602 пробы. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 456 человек.