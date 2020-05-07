Илон Маск и певица Граймс назвали своего ребенка X Æ A-12

Певица Граймс (настоящее время – Клэр Буше) и глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвали своего сына X Æ A-12. Артистка объяснила значение имени в Twitter.

По словам Граймс, X в имени – «неизвестная переменная», Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 – американский высотный самолет-разведчик. «Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», – объяснила певица.

Граймс добавила, что буква А в имени также означает Archangel, «ее любимую песню». Она не уточнила автора композиции.

В комментариях к посту Маск уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.



Фото: cnn.com

Илон Маск и певица Граймс находятся в отношениях с 2018 года.