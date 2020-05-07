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В Испании сократилась суточная смертность от коронавируса — за последние 24 часа от него погибли 213 человек, накануне было зафиксировано 244 летальных исходов. Об этом сообщает Reuters.

Показатель смертности вновь пошел вниз после вчерашнего всплеска — до этого в стране три дня регистрировали менее 200 таких случаев. Количество инфицированных выросло за сутки на 754. Всего выздоровели 128 511 пациентов, показатель за день увеличился на 2 509 человек.

Ранее Фонд изучения прикладной экономики (Fedea) оценил реальную численность зараженных коронавирусом в Испании оценили в 1,2 миллиона человек. Число зараженных может быть в шесть раз больше заявленного. Жертв пневмонии COVID-19, вызванной вирусом, также может быть гораздо больше — 34 тысячи человек.