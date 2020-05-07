Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека

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Бернар Арно
Gonzalo Fuentes/Reuters
За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Такая сумма стала максимальной, которую потерял один человек.
Из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции большинство бутиков, которые принадлежали Арно, были закрыты. Кроме того, стоимость акций LVMH также сократилась на 19%.
Директор компании Жан-Жак Гиони отметил, что будущее LVMH зависит от китайского рынка, на которых приходится треть продаж.
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