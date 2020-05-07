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Yuri Gripas/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/583/12369583/RTS1QUV8-pic905-895x505-80492.jpg" alt="Новую программу помощи в борьбе с COVID-19 обсуждают Украина и МВФ" /></p> <p>

Международный валютный фонд обсуждает с Украиной новую программу по оказанию финансовой поддержки в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь фонда Джерри Райс отметила, что обсуждаемая новая программа кредитования планируется сроком на 1,5 года.

По ее мнению, такая программа позволит украинским властям «эффективно ответить» на последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Она указала на необходимость ориентироваться на краткосрочные программы из-за нестабильной экономической ситуации и добавила, что переговоры на данный момент сместились в сторону «stand-by программы» вместо продления существующей.

Кроме того, на Украине новым главой миссии МВФ стала Иванна Владкова Голлар, которая ранее занималась миссиями Молдавии и Македонии.

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