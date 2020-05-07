Турция стала крупнейшим покупателем оружия из Германии в 2019 году

Далее в списке следуют Кувейт, Великобритания, Латвия и Сингапур, говорится в сообщении Duvar. Надо сказать, что Министерство не раскрывает информацию о сделках с такими странами, как Австралия, Япония, Швейцария и Израиль, из-за проблем безопасности.

Отмечается, что данные были представлены в ответ на парламентский запрос, поданный Севимом Дагделеном от Левой партии.

Кроме того, в статье указывается, что Германия в 2019 году продала вооружения на 1,1 млрд евро. Этот показатель был значительно выше в 2016 и 2017 годах, а именно 2,5 млрд евро и 2,65 млрд евро соответственно.