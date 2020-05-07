У районі на Волині виявили нові випадки коронавірусу

У Рожищенському районі станом на 11:00 7 травня виявили два нових випадки коронавірусу.

Про це інформує КНП «Рожищенська ЦРЛ».

Нагадаємо, станом на 10:00 повідомляли про 34 нові випадки інфекції: Ківерцівський район – (20), Ковельський район (7), м.Луцьк (2), Маневицький район (2), Локачинський район (1), Луцький район (1), Іваничівський район (1).

Два нових випадки виявили у жителів с. Бортяхівка Рожищенського району. Пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні КНП «Рожищенська ЦРЛ».

Після підтвердження позитивних результатів ПЛР-тестування на COVID-19, хворих перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні для подальшого лікування.