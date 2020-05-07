Сергей Безруков похвастался «пополнением» в семье

На время карантина много россиян самоизолировались в загородных домиках и на дачах. И известные люди тому не исключение. Тем, как проходит его «сельская» самоизоляция, поделился в сети актер Сергей Безруков.

Все больше нравится сельская жизнь

Сергей Безруков разделяет «прелести» самоизоляции со своей женой и детьми. Вся семья актера перебралась за город. И судя по фото и видео, которые опубликовал Безруков, сельская жизнь все больше им в радость, особенно — детишкам.

Актер с удовольствием наводит порядок на участке возле дома, занялся мелким ремонтом. Его супруга освоила мастерство кулинарии, и каждый день балует семью свежей выпечкой. Но и на этом Безруковы не остановились…

Решили разводить кур

Семья Безруковых пошли дальше в своем приусадебном хозяйстве — они решили обзавестись курами. Так, начало уже положено — актер купил двух курочек и петуха. И об этом пополнении похвастался в сети, в своем блоге.

Домашнюю птицу Безруков назвал пополнением и полноценными членами своей семьи. И более того — он не собирается их убивать и пускать в пищу, а будет брать от них только яйца.

Выпуская новых «членов семьи», Сергей Безруков шутит. Мол, крестьянские корни проснулись.

Фанаты и дети в восторге

Почитатели творчества Безрукова восторженно прокомментировали публикацию в его блоге, отметив, что это классное приобретение. А главное — дети счастливы, отметили фолловеры актера.