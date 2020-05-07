Какие ограничения будут сняты с 12 мая в Москве и регионах?

Сообщается, что постепенное снятие карантинных мер, которые были введены на фоне распространения COVID-19, может начаться в субъектах РФ уже с 12 мая. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин, который попросил правительство разработать поэтапный план.

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Какие ограничения будут сняты с 12 мая

В столице Российской Федерации готовы возобновить в полном объеме работу промышленных и строительных предприятий, которые были остановлены на фоне распространения вируса COVID-19. Об этом заявил градоначальник столицы Сергей Собянин, который переговорил с главой государства на совещании в режиме Online. При этом градоначальник подчеркнул, что о возобновлении работы сферы услуг, салонов красоты, непродовольственных магазинов и прочих заведений все еще рановато говорить.

Сергей Собянин отметил, что режим самоизоляции после двенадцатого мая в столице РФ снят не будет, при этом он не должен быть ослаблен. Градоначальник поддержал идею соблюдать режим самоизоляции.

«Необходимо понимать, что режим самоизоляции не должен быть ослаблен. Наоборот, мы должны придерживаться плана самоизоляции, чтобы предоставить возможность функционировать большому количеству предприятий», – заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, деятельность на предприятиях должна четко регулироваться санитарными врачами, только таким образом появится возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию и возвращать к работе различные сферы деятельности.

Какие ограничения будут сняты в регионах России, начиная с 12 мая 2020 года

После обращения главы государства стало известно, что Владимир Путин поручил представителям субъектов разработать поэтапный план выхода РФ из режима самоизоляции. Глава государства подчеркнул, что власти каждого субъекта должны сами решать, какие ограничения снимать, а какие – оставить. Точный план выхода из режима самоизоляции должен быть обнародован на днях, ведь главы регионов должны отталкиваться от того, на каком уровне находится эпидемиологическая ситуация в стране.

Сообщается, что с 5 мая 2020 года во всех субъектах страны вновь начали функционировать мелкие кафе и рестораны, преимущественно это касается тех заведений, которые расположены в многоэтажках и прилегают к определенным территориям. Отметим, что в таких заведениях разрешат продажу спиртных напитков, однако лишь в том случае, если владельцы заведения будут придерживаться ограничения числа посетителей.

Какие регионы вышли из режима самоизоляции до 12 мая 2020 года

Несмотря на то, что власти разработали особый план выхода из карантинного режима, некоторые регионы Российской Федерации уже почти сняли ограничения. К таким регионам можно отнести Башкирию, Саратовскую область и Чувашию. Отметим, что в Башкирии пенсионерам разрешили посещать общественные места (сады, парки), а также разрешили выезжать на дачные участки. Тем не менее, все еще требуется подписать письменное разрешение о том, что человек покинул свое место проживания.

На территории Башкирии вновь начали функционировать магазины, товар которых подходит для рыбалки, охоты, а также содержит хозяйственные и строительные товары. Власти разрешили выезжать на рыбалку или охоту не чаще одного раза в неделю. Если говорить о Саратовской области, то в данном субъекте вновь начали функционировать парикмахерские, но персонал и посетители обязаны соблюдать правила (носить маски и другие средства защиты, соблюдать социальное дистанцирование).

Что сказал Путин — какие ограничения снимут с 12 мая, почему нельзя спешить с отменой карантина и самоизоляции

В своей речи Владимир Владимирович отметил, что любая поспешность в снятии карантинных мер может стать шагом назад, таким образом Россия вернется к тому моменту, когда вирус распространялся с невероятной скоростью.

«Хочу обратиться к главам всех субъектов РФ: напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на рекомендации, которые я вам даю, необходимо в ближайшие дни выработать собственный план действий на период после одиннадцатого мая. Конечно, жизнь куда сложнее любых схем, тем не менее, очень важно иметь четкий план, который позволит нам медленно, но уверенно снять ограничительные меры», – заявил глава государства.

При этом российский лидер отметил, что ситуация с распространением вируса COVID-19 в разных регионах складывается по-разному.

«Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить, где-то – дополнить. В каких-то регионах необходимо смягчить карантинные меры, однако с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Сейчас мы видим, что ситуация с распространением этого вируса складывается в разных субъектах по-разному. Нет стабильности», – заявил президент.

Отметим, что перед тем, как начать совещание, Владимир Владимирович поделился новостями о состоянии здоровья инфицированного премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Прежде, чем начать наше совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Мишустина. Он сказал, что идет на поправку. У него есть температура, как зачастую бывает в таких случаях, но Михаил Владимирович восстанавливается», – заявил лидер РФ.

Президент добавил, что ситуация в Москве с вирусом COVID-19 хоть и стабилизировалась, однако все равно остается тяжелой, в связи с этим режим самоизоляции для жителей Москвы продолжается, и не будет ослаблен даже после двенадцатого мая. По словам главы государства, он каждый день общается с премьер-министром, ведь Михаил Мишустин принимает непосредственное участие в работе и принятии всех решений.

Напомним, что на территории Российской Федерации обнаружено более 170 тысяч случаев инфицирования. За прошедшие сутки в стране зафиксировали очередной антирекорд по числу зараженных – более 11 тысяч человек. Всего в России было проведено более 4,8 миллиона тестов на вирус COVID-19, в мире больше только у Америки.