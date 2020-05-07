Источник: обнаружен мертвым глава исполкома Сармановского района

Как стало известно «БИЗНЕС Online», обнаружен мертвым глава исполкома Сармановского района Альфис Мухаметгараев. По словам источников, его тело обнаружено в лесопосадке возле деревни Старое Альметьево. Предположительная причина смерти — суицид.
В пресс-службе Сармановского района Татарстана корреспонденту «БИЗНЕС Online» подтвердили кончину руководителя исполкома района Мухаметгараева. О причинах смерти нам не сообщили.
Мухаметгараеву был 51 год. Районный исполком он возглавлял с 2018 года.
СКР по РТ проводит доследственную проверку.
Фото «БИЗНЕС Online»