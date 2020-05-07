Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…

Kevin Lamarque/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/97/12459097/upload-RTS2JZ01-pic905-895x505-75537.jpg" alt="Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Трампа" /></p> </p> <p>

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели конструктивный и содержательный разговор. Об этом сообщает сайт Кремля.

В ходе общения лидеры двух стран затронули положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК.

Также Путин и Трамп при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дали позитивную оценку сотрудничеству двух стран.

Главы государств подчеркнули, что Россия и США способны многого добиться в решении таких проблем современности, как стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, противодействие эпидемиям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружением

Источник