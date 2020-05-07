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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по…

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/255/12283255/RIAN_5836519.HR-pic905-895x505-89106.jpg" alt="Путин и Токаев обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы" /></p> </p> <p>

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили принимаемые в государствах меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в странах. Они условились о дальнейшей координации действий по данному вопросу.

Кроме того, Путин и Токаев поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президенты России и Казахстана указали на особое значение даты в истории двух стран.

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