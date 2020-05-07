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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…

Илья Питалев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/61/12459061/upload-RIAN_5930918.HR-pic905-895x505-8613.jpg" alt="Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружением" /></p> </p> <p>

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках переговоров лидеры двух стран обсудили предпринимаемые меры борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.

Кроме того, президенты переговорили о контроле над вооружением. Трамп подчеркнул, что США привержены эффективному контролю с участием России и Китая и готовы к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать «дорогостоящей гонки вооружений».

Президенты США и России также поговорили о предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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