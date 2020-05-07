Волейболист Алексей Спиридонов сообщил о нападении двух азиатов у отделения банка

«Берегите себя!», — написал спортсмен в соцсети.

На чемпиона Европы 2013 года по волейболу Алексея Спиридонова совершено нападение. В этот момент спортсмен выходил из отделения банка.

Атлет рассказал, что в Новой Москве на него накинулись двое преступников, которых он опознал как узбеков. Один из мужчин держал в руке нож.

Спиридонов отбился от злоумышленников и не пострадал. В Twitter волейболист написал: «Будьте аккуратнее. Сейчас вышел из «Альфа-банка», два узбека, один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя!».

Реалии пандемии коронавируса и введенных ограничений таковы, что множество трудовых мигрантов остались в Москве без работы и без возможности вернуться домой. С начала режима самоизоляции поступило несколько сообщений о громких преступлениях. Например в районе метро Динамо пятеро гастарбайтеров до полусмерти избили отца и сына, отняв у них 2000 рублей.

Известно о нападениях у продуктовых магазинов (вырывают сумки) и банков (караулят снимающих крупные суммы).

Странно в эти дни повел себя и депутат-единоросс в Ханты-Мансийском автономном округе.