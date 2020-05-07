В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом через сточные воды

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В Москве скончались еще 37 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония...
Последствия мировой экономики после окончания пандемии
Сегодня уже очевидно, что мир ожидают серьезные экономические потрясения. Существует несколько сценариев развития событий, причем некоторые из них являются относительно оптимистичными, но есть...
Бабкина продолжила лечение после выписки из больницы
Недавно исполнительницу, которую ранее госпитализировали с двусторонней пневмонией, отпустили продолжать курс лечения дома. При этом, в апреле Бабкина провела больше недели в медикаментозной коме,...
Названы 5 продуктов, которые помогут при укусах комаров
Один из главных недостатков теплого времени года – укусы комаров. По мере повышения температуры воздуха в условиях достаточной влажности их появляются целые полчища.Большинство укусов...
Финляндия с 14 мая откроет границы
Прослушать новость Остановить прослушивание close Depositphotos Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на финляндский кабмин. При этом выездной туризм...