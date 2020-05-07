Ученым выяснили, почему в 1110 году на небе пропала Луна

Около тысячи лет назад в атмосфере нашей планеты случилась самая настоящая катастрофа. Огромное облако опасных частиц попало в атмосферу и зависло там на долгое время. Установить этот факт удалось путем анализа образцов, добытых из глубин ледников, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты предположили, что подобное могло случиться в результате извержения крупного вулкана Гекла в 1104 году. Но последнее исследование показало, что данный вулкан не может быть причиной того, что в ледниках было обнаружено огромное количество сульфатов. Эксперты проверили исторические документы, которые могли бы касаться лунных затмений и обнаружили нечто странное. В мае 1110 года случилось крайне странное лунное затмение. Свидетель этого писал, что Луна ночью была настолько темной, что ее нереально было рассмотреть. Джордж Фредерик Чемберс через столетие после этого написал, что, скорее всего, это было «черное» затмение, когда Луна становится практически невидимой. Стоит отметить, что ученые больше не нашли никаких свидетельств того, что в 1110 годах случилось извержение вулкана, которое могло бы спровоцировать затемнение солнца или же появление красных сумеречных сияний.Другие специалисты считают, что причиной исчезновения Луны и выброса огромного облака опасных частиц в атмосферу мог стать вулкан Асама, который находится в Японии. Его извержение произошло в 1108 году и продолжалось еще несколько месяцев. Из-за этого погибло огромное количество людей. Также извержение стало причиной голода, ведь поверхность земли была непригодной для выращивания растений.