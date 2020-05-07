В штате Джорджия обнаружили «инопланетное» насекомое

Одна из жительниц Джорджии очень сильно испугалась, когда увидела странное насекомое. По ее словам оно напомнило «огромную стрекозу-мутанта, которую можно увидеть в фильмах о пришельцах», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Николь из Атланты была на прогулке со своей собакой, когда она увидела очень странное насекомое. Оно быстро извивалось, что напугало женщину еще больше. Когда она ближе рассмотрела существо, то оно ей напомнило Франкенштейна, ведь создалось впечатление, что насекомое состоит из разных кусков, сшитых между собой. Странная находка была похожа на смесь стрекозы и таракана, но при этом имела примерно такой же размер, как и многоножка. После того, как в социальные сети была выложена видеозапись, специалисты заявили, что это, скорее всего, самец мухи Добсона. Странные движения при этом существо совершало для того, чтобы расправить крылья, заявил этимолог Лайл Басс.Муха Добсона относится к подсемейству насекомых Corydalinae. Личинки этих существ живут в ручьях, а взрослых особей также чаще всего можно увидеть рядом с водоемами. Насекомые этого вида встречаются в Южной Африке и Америке, а также в Азии.