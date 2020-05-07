Музыкальные инструменты в Украине: укулеле и цифровые рояли с доставкой

«Интермузыка» – украинский магазин музыкальных инструментов. Здесь представлены все виды музыкального оборудования: гитары, духовые, клавишные, смычковые и ударные инструменты, микрофоны, звуковое, студийное и Dj-оборудование, аксессуары.

Творчество с гарантиями

Электрогитара, барабанная установка, скрипка или блок-флейта – все это долгосрочные, вымечтанные покупки. Контрабас не покупается в один клик: музыканты смотрят обзоры, сравнивают, проверяют, советуются с коллегами или преподавателями.

Естественно, люди хотят гарантий. Магазин https://intermuzika.com.ua предоставляет их в полном объеме! «Интермузыка» сотрудничает с мировыми брендами. Мы работаем с такими компаниями: Kawai, Behringer, Roland, TC Electronic, Тульская Гармонь, Boss, Rotosound, Audio-Technica, V-Moda, Vintage и др. Всего – около 60-ти надежных имен.

Наше сотрудничество оформлено официально. Поэтому на каждый товар магазин предоставляет гарантийный талон длительностью от 1 до 5 лет.

Покупать в нашем интернет-магазине — это удобно. Тут можно не только выбрать музыкальную аппаратуру, но и при необходимости получить сервисное обслуживание.

Пианино до квартиры? Легко! Музыка с доставкой на дом

Музыкальные инструменты очень красивые. А еще они часто большие, тяжелые и неудобны в транспортировке. «Intermuzika» заботится о своих клиентах и обеспечивает доставку инструмента до квартиры или в ближайшее отделение Новой Почты.

Наш интернет-магазин поддерживает современные варианты оплаты, возможны:

оплата наличными при получении;

покупка музыкальных инструментов в рассрочку;

безналичный расчет;

оплата онлайн.

Бесплатная доставка: как получить?

Сумма вашего заказа превышает 1000 грн? «Интермузыка» бесплатно доставит вашу покупку в любое отделение Новой Почты.

Не важно, что вы приобретаете: миниатюрный гитарный процессор или акустическое пианино. Теперь доставка – наша зона ответственности.

Нам доверяют лучшие!

Интернет-магазин «Интермузыка» — официальный представитель мировых брендов в Украине. Это проект компании «Юритмикс», которая работает в музыкальной сфере с 1991-го года. Оборудованием от «Юритмикс» пользуются такие звезды украинского шоу-бизнеса как «Океан Эльзы», «Бумбокс», Тина Кароль, Александр Пономарев, Мика Ньютон, «Гайдамаки», Руслана, «Mad Heads XL» и другие.

Хочешь звучать качественно? Доверяй проверенным брендам и покупай безопасно с «Интермузыка». Музыкальные инструменты, аксессуары и комплектующие… У нас есть все, что нужно начинающим и опытным музыкантам. Подари своему вдохновению лучшее оборудование вместе с нами.