Жителю Горно-Алтайска грозит срок публичный стриптиз перед маленькими школьницами

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Горно-Алтайска. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек. Злоумышленник демонстрировал им свои половые органы прямо в торговом центре.

Следствием установлено, что инцидент произошел днем 15 февраля в помещении торгового центра «Ткацкий-2», расположенного по улице Чорос-Гуркина. 56-летний местный житель умышленно обнажился перед двумя девочками 10 и 11 лет. Испуганные дети обратились к продавцу ближайшего торгового отдел и рассказали женщине о случившемся. Бдительная продавщица сразу же сообщила об этом в полицию, после чего злоумышленник был задержан.

По ходатайству следственного органа судом обвиняемого заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся и дал правдивые показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.