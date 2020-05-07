Путин: международный туризм фактически остановлен

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен.
Он также добавил, что для его возвращения на прежний уровень понадобится время.
Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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