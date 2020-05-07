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Мария Девахина/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/162/12920162/RIAN_6067445.HR-pic905-895x505-80927.jpg" alt="Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку" /></p> </p> <p>

ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.

Последняя акция также была передана правительству 30 апреля.

Соглашение предусматривает, что новый контролирующий акционер выдвигает в набсовет банка не более четырех кандидатов, включая одного служащего Банка России.

Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка.

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