Остановить прослушивание

close





Разгрузка оборудования для системы С-400 в военном аэропорту в Анкаре, июль 2019 года

Turkish Defence Ministry via AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/4be4ad0b95234ef8d09d752120bb9b5c.jpg" alt="Москва и Анкара ведут переговоры о поставках очередной партии C-400" />

Россия ведет переговоры с Турцией о сроках поставки второго полка ЗРК С-400 «Триумф», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.

«Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс», — сказал Шугаев.

Он также отметил, что новый контракт также предполагает участие Турции в частичном производстве С-400.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июля 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция заявила о продлении реализации сделки С-400, несмотря на коронавирус