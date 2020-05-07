Москва и Анкара ведут переговоры о поставках очередной партии C-400

Остановить прослушивание
close
Разгрузка оборудования для системы С-400 в военном аэропорту в Анкаре, июль 2019 года
Turkish Defence Ministry via AP
Россия ведет переговоры с Турцией о сроках поставки второго полка ЗРК С-400 «Триумф», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.
«Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс», — сказал Шугаев.
Он также отметил, что новый контракт также предполагает участие Турции в частичном производстве С-400.
Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июля 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция заявила о продлении реализации сделки С-400, несмотря на коронавирус